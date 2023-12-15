«Заедание» стресса оказалось опасно для вашего сердца: новое исследование

Исследователи обнаружили, что употребление вредных закусок ухудшает работу сосудов, снижает приток крови к мозгу и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие здоровые молодые люди, которым на завтрак давали круассаны с маслом перед выполнением сложных умственных заданий. Результаты показали, что употребление жирной пищи во время стресса снижает функцию сосудов на 1,74%.

Исследование показывает, что выбор в пользу более здоровых продуктов питания, особенно богатых полифенолами, таких как какао, ягоды, виноград, яблоки и овощи, может предотвратить негативное влияние на функцию сосудов. Так что в следующий раз, когда вас настигнет стресс, подумайте о том, чтобы перекусить фруктами и овощами, а не тянуться за соблазнительным пакетом чипсов, ради вашего сердца и общего благополучия.

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