Зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в утробе матери

Статью медиков опубликовали в журнале Nature Communications. В ней описан случай 19-летней беременной девушки, которую госпитализировали в Париже с симптомами COVID-19. Роды в итоге прошли с помощью кесарева сечения. Младенец страдал от отёка мозга и неврологических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции. Также он плохо реагировал на кормление и испытывал мышечные спазмы.

Медики проанализировали образцы крови, амниотической жидкости и тканей. Они выяснили, что больше всего коронавирусных частиц находилось в плаценте матери. Через пуповину инфекция передалась ребёнку.

Сообщается, что спустя три недели новорождённый выздоровел.