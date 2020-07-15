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Зафиксирован первый случай заражения COVID-19 в утробе матери
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Французские медики зафиксировали первый случай заражения COVID-19 в утробе матери. Ранее учёные только предполагали, что коронавирус может передаваться через плаценту.
Статью медиков опубликовали в журнале Nature Communications. В ней описан случай 19-летней беременной девушки, которую госпитализировали в Париже с симптомами COVID-19. Роды в итоге прошли с помощью кесарева сечения. Младенец страдал от отёка мозга и неврологических симптомов, характерных для коронавирусной инфекции. Также он плохо реагировал на кормление и испытывал мышечные спазмы.
Медики проанализировали образцы крови, амниотической жидкости и тканей. Они выяснили, что больше всего коронавирусных частиц находилось в плаценте матери. Через пуповину инфекция передалась ребёнку.
Сообщается, что спустя три недели новорождённый выздоровел.