Это заболевание вызывает бактерия гонококк. При гонорее происходит гнойное воспаление слизистых оболочек, чаще всего половых органов. Эта инфекция обычно передаётся половым путём, но можно заразиться и через посещение общей ванны или использование общих полотенец.

Австрийские медики рассказали о случае, когда 11-летняя девочка поехала с родителями в Италию на озеро Спеккио-ди-Венере с термальными источниками. Через два дня после купания у неё воспалились наружные половые органы, появились жжение и зуд. Родители использовали противогрибковый крем, но он не помог полностью.

Девочку отвели к врачу. Оказалось, что она заражена гонококком. Врачи исключили половой путь заражения и пришли к выводу, что во всём виноват горячий источник. Там наблюдались оптимальные условия для жизни гонококка. Температура воды была приближена к температуре человеческого тела, вода была слабокислой и содержала минеральные и органические частицы, важные для бактерий.

Девочку удалось вылечить.