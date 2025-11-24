Зафиксирована первая смерть от штамма птичьего гриппа H5N5

Заболевший был пожилым человеком с серьезными сопутствующими болезнями. В начале ноября он поступил в больницу с высокой температурой, спутанностью сознания и проблемами с дыханием.

Позже тесты подтвердили у него инфицирование штаммом H5N5. По данным властей, пациент держал у себя домашних птиц, которые могли контактировать с дикими. Медики подчёркивают, что другие близкие к нему люди не заразились.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также заявили, что этот случай «не свидетельствует о повышении угрозы для населения».

