Зафиксирована первая смерть от штамма птичьего гриппа H5N5

Опубликовано 24 ноября 2025, 19:301 мин.
Зафиксирована первая смерть от штамма птичьего гриппа H5N5В США
В США зарегистрирован первый известный случай смерти человека от редкого штамма птичьего гриппа H5N5. Об этом сообщило министерство здравоохранения штата Вашингтон.
Заболевший был пожилым человеком с серьезными сопутствующими болезнями. В начале ноября он поступил в больницу с высокой температурой, спутанностью сознания и проблемами с дыханием.
Позже тесты подтвердили у него инфицирование штаммом H5N5. По данным властей, пациент держал у себя домашних птиц, которые могли контактировать с дикими. Медики подчёркивают, что другие близкие к нему люди не заразились.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также заявили, что этот случай «не свидетельствует о повышении угрозы для населения».
