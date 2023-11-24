Загадочная волна пневмонии поражает детей в Китае - это следующий Covid-19?

Однако китайские органы здравоохранения настаивают на том, что причиной всплеска заболеваемости является известная бактериальная инфекция. Родители в тревоге: перегруженные педиатрические центры пытаются справиться с ситуацией, а социальные сети заполнены фотографиями переполненных больниц и детей, подключенных к капельницам.

Хотя ВОЗ признает необычно высокий уровень заболеваемости для этого сезона, она объясняет это всплеском респираторных заболеваний, характерных для зимы. Однако неопределенность, связанная со вспышкой в Китае, ее устойчивость к распространенным антибиотикам и жуткие параллели с первыми днями пандемии коронавируса вызвали обеспокоенность во всем мире.

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