Загадочная волна пневмонии поражает детей в Китае - это следующий Covid-19?Или можно не переживать?
Резкий рост числа случаев пневмонии, особенно среди детей, вызвал в Китае тревогу и опасения по поводу возможной новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила дополнительную информацию, что усиливает опасения, что виновником вспышек может быть новый патоген, сходный с Covid-19.
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Однако китайские органы здравоохранения настаивают на том, что причиной всплеска заболеваемости является известная бактериальная инфекция. Родители в тревоге: перегруженные педиатрические центры пытаются справиться с ситуацией, а социальные сети заполнены фотографиями переполненных больниц и детей, подключенных к капельницам.
Хотя ВОЗ признает необычно высокий уровень заболеваемости для этого сезона, она объясняет это всплеском респираторных заболеваний, характерных для зимы. Однако неопределенность, связанная со вспышкой в Китае, ее устойчивость к распространенным антибиотикам и жуткие параллели с первыми днями пандемии коронавируса вызвали обеспокоенность во всем мире.
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