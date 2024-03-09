Загрузка URL-адресов в OneDrive пополнила кладбище Microsoft

Опубликовано 09 марта 2024, 23:18
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Загрузка URL-адресов в OneDrive пополнила кладбище MicrosoftMicrosoft отменяет функцию
Пользователи OneDrive, обратите внимание: одна приятная функция прекращает свое существование. Microsoft прекращает загрузку с URL, которая позволяла пользователям загружать файлы непосредственно с веб-адреса.
Эта функция, запущенная в 2021 году, была особенно полезна для мобильных пользователей, сталкивающихся с ограничениями в передаче данных. Загрузка через URL-адрес позволяла обходиться без платы за передачу данных и позволяла OneDrive обрабатывать передачу.
Однако Microsoft назвала две причины отказа от этой функции. Во-первых, она не соответствовала видению OneDrive как «облачного хранилища, синхронизирующего файлы на разных устройствах». Загрузка с URL-адреса не вписывается в их модель синхронизации файлов.
Во-вторых, Microsoft утверждает, что эта функция мало использовалась и требовала больших затрат на обслуживание. В результате они сокращают свои потери и прекращают поддержку 29 марта 2024 года.