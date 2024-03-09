Загрузка URL-адресов в OneDrive пополнила кладбище Microsoft

Эта функция, запущенная в 2021 году, была особенно полезна для мобильных пользователей, сталкивающихся с ограничениями в передаче данных. Загрузка через URL-адрес позволяла обходиться без платы за передачу данных и позволяла OneDrive обрабатывать передачу.

Однако Microsoft назвала две причины отказа от этой функции. Во-первых, она не соответствовала видению OneDrive как «облачного хранилища, синхронизирующего файлы на разных устройствах». Загрузка с URL-адреса не вписывается в их модель синхронизации файлов.

Во-вторых, Microsoft утверждает, что эта функция мало использовалась и требовала больших затрат на обслуживание. В результате они сокращают свои потери и прекращают поддержку 29 марта 2024 года.