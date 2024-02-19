Загрязнение воздуха оказалось причиной роста числа самоубийств

Оказалось, что тепловые инверсии, удерживающие грязный воздух около земной поверхности, могут увеличить среднюю недельную концентрацию мелких твёрдых частиц в воздухе примерно на 1%. Также учёные обнаружили, что после тепловой инверсии количество самоубийств резко увеличивалось: на единицу от стандартного отклонения показателей загрязнения воздуха суицидов становилось больше на 25%. Но этот эффект длился максимум одну неделю. Также выше вероятность самоубийства была у женщин старше 65 лет.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Sustability.