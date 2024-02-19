Загрязнение воздуха оказалось причиной роста числа самоубийств

Загрязнение воздуха оказалось причиной роста числа самоубийствК такому выводу пришли учёные из Китая
Известно, что около 16% всех самоубийств в мире происходит в Китае. Исследователи не так давно решили узнать, как связаны грязный воздух и вероятность суицида. Для этого они проанализировали данные примерно 1400 станций мониторинга качества воздуха в Китае.
Оказалось, что тепловые инверсии, удерживающие грязный воздух около земной поверхности, могут увеличить среднюю недельную концентрацию мелких твёрдых частиц в воздухе примерно на 1%. Также учёные обнаружили, что после тепловой инверсии количество самоубийств резко увеличивалось: на единицу от стандартного отклонения показателей загрязнения воздуха суицидов становилось больше на 25%. Но этот эффект длился максимум одну неделю. Также выше вероятность самоубийства была у женщин старше 65 лет.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Sustability.