Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2024, 20:11
1 мин.

Загрязнение воздуха оказалось причиной роста числа самоубийств

К такому выводу пришли учёные из Китая
Специалисты давно догадывались, что депрессия и загрязнённый воздух связаны. Кроме того, депрессия повышает вероятность совершения человеком суицида. Эту проблему эксперты из Китайского университета Гонконга, Шанхайского финансово-экономического и Калифорнийского университетов изучили более подробно.

Известно, что около 16% всех самоубийств в мире происходит в Китае. Исследователи не так давно решили узнать, как связаны грязный воздух и вероятность суицида. Для этого они проанализировали данные примерно 1400 станций мониторинга качества воздуха в Китае.

Загрязнение воздуха оказалось причиной роста числа самоубийств
© The Morunge Express

Оказалось, что тепловые инверсии, удерживающие грязный воздух около земной поверхности, могут увеличить среднюю недельную концентрацию мелких твёрдых частиц в воздухе примерно на 1%. Также учёные обнаружили, что после тепловой инверсии количество самоубийств резко увеличивалось: на единицу от стандартного отклонения показателей загрязнения воздуха суицидов становилось больше на 25%. Но этот эффект длился максимум одну неделю. Также выше вероятность самоубийства была у женщин старше 65 лет.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Sustability.

Источник:Naked Science
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#наука
,
#ученые
,
#исследование