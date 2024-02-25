Загрязнение воздуха возле дорог повысило риск развития болезни Альцгеймера

Исследование было посвящено PM2.5 — микроскопическим частицам диаметром менее 2,5 микрона, способным проникать глубоко в легкие и даже преодолевать гематоэнцефалический барьер. Автомобильные выхлопы являются основным источником PM2.5 в городских районах, представляя собой значительную угрозу здоровью, помимо проблем с дыханием.

Исследователи изучили образцы тканей мозга умерших людей, проанализировали уровень амилоидных бляшек и соотнесли его с уровнем воздействия PM2.5 в жилых районах в разные периоды перед смертью. Они обнаружили четкую взаимосвязь: у людей с более высоким уровнем воздействия PM2.5 уровень амилоидных бляшек был значительно выше. Интересно, что исследование выявило более тесную связь между загрязнением воздуха и образованием бляшек у людей, не имеющих гена ApoE4 — известного фактора риска развития болезни Альцгеймера. Это позволяет предположить, что загрязнение воздуха может стать основным фактором развития болезни Альцгеймера, особенно у тех, кто не имеет генетической предрасположенности.

Хотя для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дальнейшие исследования.

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