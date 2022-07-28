Захотелось чипсов и газировки? Это аукнется вам слабоумием!

Ультраобработанные продукты содержат много сахара, жира и соли и мало белка и клетчатки. К ним относятся безалкогольные напитки, соленые и сладкие закуски, мороженое, колбаса, жареная во фритюре курица, йогурт, консервированная печеная фасоль и помидоры, кетчуп, майонез, упакованный гуакамоле и хумус, упакованный хлеб и ароматизированные хлопья.

Исследователи также обнаружили, что замена ультраобработанных продуктов питания в рационе человека на необработанные или минимально обработанные продукты связано с более низким риском развития слабоумия.

Для исследования ученые отобрали 72 083 человека. Участники были в возрасте 55 лет и старше и не страдали деменцией на момент начала исследования. За ними наблюдали в среднем в течение 10 лет. К концу исследования у 518 человек была диагностирована деменция.

В ходе исследования участники заполняли анкеты, где перечислялось, что они ели и пили в предыдущий день.

Авторы работы отметили, что для подтверждения полученных результатов необходимы дальнейшие исследования.

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