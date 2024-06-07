Заклеивание рта улучшило сон, но есть нюансы

Заклеивание рта направлено на борьбу с обструктивным апноэ сна (ОСА), когда мышцы дыхательных путей блокируют дыхание во время сна. Многие люди с ОСА дышат через рот, что может ухудшить состояние, сужая дыхательные пути и снижая поступление кислорода. Это может привести к ухудшению сна и увеличению проблем со здоровьем полости рта. Идея заклеивания рта заключается в том, чтобы заставить дышать носом, потенциально облегчая эти проблемы.

Некоторые исследования показывают, что заклеивание рта может уменьшить храп и симптомы апноэ во сне. В исследовании 2015 года сообщалось об уменьшении храпа, а в исследовании 2022 года было обнаружено, что у 65% людей, страдающих легкой формой ОСА, наблюдаются улучшения. Однако ограниченное количество исследований, часто с небольшим объемом выборки, означает, что твердые выводы пока недостижимы.

Кроме того, использование скотча может подойти не всем. Некоторые участники испытывали ухудшение симптомов апноэ, и эксперты предупреждают, что это может быть опасно для тех, у кого серьезные проблемы с носовым дыханием.

В итоге, несмотря на то, что заклеивание рта может принести пользу, прежде чем пробовать этот метод, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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