"Заколки" из искусственной ДНК: ученые показали новый метод лечения рака

Препараты на основе нуклеиновых кислот с трудом отличают здоровые клетки от раковых, что может привести к опасным иммунным реакциям. Поэтому группа исследователей разработала искусственные молекулы ДНК, которые были специально предназначены только для борьбы с раковыми клетками.

Ключевым моментом является форма этих молекул - в данном случае они загибаются назад, напоминая заколки, что дало им название онколитические заколки (oncolytic hairpins, oHPs). Команда химически синтезировала эти молекулы ДНК парами, которые вступали в реакцию с последовательностью микро-РНК под названием miR-21, которая сверхэкспрессируется в некоторых типах раковых клеток.

Когда oHPs сталкиваются с miR-21, они соединяются с ними, а затем распутываются, образуя гораздо более длинную нить ДНК. Это сигнализирует иммунной системе об их присутствии и вызывает ответную реакцию, которая может уничтожить раковые клетки.

Команда проверила этот метод на лабораторных культурах клеток рака шейки матки и молочной железы человека, а также меланомы на живых мышах. Во всех случаях oHP были эффективны не только в уничтожении опухолей, но и в предотвращении дальнейшего роста раковых тканей.

Как бы многообещающе ни звучал этот метод, он еще находится на ранней стадии, и предстоит проделать еще много работы.

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