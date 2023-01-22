Заметили сыпь на коже после ношения фитнес-браслета? Вот в чём может быть причина

Заметили сыпь на коже после ношения фитнес-браслета? Вот в чём может быть причинаО такой проблеме владельцы фитнес-трекеров Fitbit сообщали ещё в 2014 году
Впервые о сыпи после ношения фитнес-браслета от компании Fitbit стало известно в 2014 году. Тогда по всей Америке были изъяты фитнес-трекеры Force. Но проблема эта не исчезла, и модели Fitbit жалуются до сих пор.
Фото: Very Well Fit
Многие пользователи фитнес-трекеров Fitbit сегодня продолжают жаловаться на сыпь, которая возникает после ношения этих устройств. В чём может быть причина такой сыпи?
Один из возможных вариантов - контактный дерматит. Это заболевание может возникнуть в любое время, если между кожей и другим предметом возникает постоянное трение, давление и при этом ещё выделяется пот. Также причина может заключаться в аллергической реакции организма на материал, из которого сделан ремешок фитнес-браслета.
Чтобы избежать появления сыпи, компания Fitbit советует соблюдать четыре правила. Во-первых, нужно очищать фитнес-браслет; во-вторых, не мочить его (держать в сухом виде); в-третьих, не затягивать слишком туго ремешок; наконец, если вы носили устройство долгое время, то снимите его и дайте отдохнуть запястью один час.
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