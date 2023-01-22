Заметили сыпь на коже после ношения фитнес-браслета? Вот в чём может быть причина

Многие пользователи фитнес-трекеров Fitbit сегодня продолжают жаловаться на сыпь, которая возникает после ношения этих устройств. В чём может быть причина такой сыпи?

Один из возможных вариантов - контактный дерматит. Это заболевание может возникнуть в любое время, если между кожей и другим предметом возникает постоянное трение, давление и при этом ещё выделяется пот. Также причина может заключаться в аллергической реакции организма на материал, из которого сделан ремешок фитнес-браслета.