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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 февраля 2024, 03:45
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Замороженные эмбрионы приравняли к «детям» в США

Вызывая страх перед ЭКО
Спорное решение Верховного суда Алабамы признало замороженные эмбрионы «детьми» с полными правами личности, что может поставить под угрозу будущее вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Это решение, первое в своем роде, может иметь далеко идущие последствия для пациентов и клиник по всей стране.

Решение было вынесено на основании иска, поданного пациентками ЭКО после того, как в результате инцидента в больнице их замороженные эмбрионы были уничтожены. Суд, ссылаясь на закон штата о противоправной смерти несовершеннолетних, постановил, что этот закон «распространяется на всех детей, рожденных и нерожденных, без ограничений». Это решение открывает возможность для подачи подобных исков против клиник в случаях случайного уничтожения эмбрионов.

Эксперты опасаются, что это решение может серьезно затруднить доступ к ЭКО в Алабаме, а в перспективе и за ее пределами. Клиники могут:

  • Сократить количество создаваемых эмбрионов

  • Увеличить расходы

  • Полностью отказаться от подобных услуг

Хотя решение суда касается только Алабамы, оно создает прецедент, который может повлиять на другие штаты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Беременность
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#сша
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#суд