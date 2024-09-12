Занимающиеся самолечением гориллы помогли ученым найти новые лекарства

Занимающиеся самолечением гориллы помогли ученым найти новые лекарстваИ народные целители не остались в стороне
Исследование включало в себя наблюдение за гориллами в Национальном парке Мукалаба-Дуду и опрос традиционных целителей в близлежащей деревне Дуссала. Были определены такие растения, как Ceiba pentandra, Myrianthus arboreus, Milicia excelsa и Ficus. Эти растения были проверены на химический состав и лекарственные свойства.
Результаты показали, что все четыре растения проявляют антибактериальную активность, особенно в отношении штаммов кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью, причем Ficus продемонстрировало исключительную эффективность.
В растениях были обнаружены такие полезные соединения, как фенолы, алкалоиды, флавоноиды и проантоцианидины.
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