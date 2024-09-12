Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 сентября 2024, 23:15
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Занимающиеся самолечением гориллы помогли ученым найти новые лекарства

И народные целители не остались в стороне
Недавняя работа ученых позволила обнаружить потенциальные лекарственные вещества в растениях, используемых как дикими гориллами, так и народными целителями. Исследование, опубликованное 11 сентября в журнале PLOS ONE, посвящено антибактериальным и антиоксидантным свойствам четырех растений, употребляемых гориллами в Габоне.
Занимающиеся самолечением гориллы помогли ученым найти новые лекарства
© Ferra

Исследование включало в себя наблюдение за гориллами в Национальном парке Мукалаба-Дуду и опрос традиционных целителей в близлежащей деревне Дуссала. Были определены такие растения, как Ceiba pentandra, Myrianthus arboreus, Milicia excelsa и Ficus. Эти растения были проверены на химический состав и лекарственные свойства.

Результаты показали, что все четыре растения проявляют антибактериальную активность, особенно в отношении штаммов кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью, причем Ficus продемонстрировало исключительную эффективность.

В растениях были обнаружены такие полезные соединения, как фенолы, алкалоиды, флавоноиды и проантоцианидины.

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Источник:PLOS
Автор:Максим Многословный
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#здоровье
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