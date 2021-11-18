Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артрите

Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артритеВо время выполнения физических упражнений в организме вырабатываются особые вещества
Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) провели исследование, результаты которого продемонстрировали пользу физических упражнений при ряде заболеваний. К ним эксперты относят онкологические, болезни сердца, артрит. Опубликованы все данные, полученные в ходе экспериментов, в издании Gut Microbes.
В исследовании участвовали 78 человек с артритом. Из них в течение шести недель 40 человек не выполняли никаких упражнений, а 38 человек делали 15-минутные упражнения. В итоге выяснилось следующее. Те, кто занимался спортом, к концу исследования испытывали уже не такую сильную боль, имели более высокий уровень микробов в кишечнике, которые отвечают за производство противовоспалительных веществ, а также меньше цитокинов и больше эндоканнабиноидов.
Как обнаружили учёные, увеличение количества эндоканнабиноидов оказалось тесно связано с изменениями, произошедшими с кишечными микробами и противовоспалительными веществами. Как минимум треть противовоспалительных эффектов кишечного микробиома (это все микроорганизмы, находящиеся в кишечнике) была связана с увеличением числа эндоканнабиноидов.
Также до этого уже было известно, что упражнения могут уменьшить хроническое воспаление, которое приводит к раку, артриту и болезням сердца.