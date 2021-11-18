Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артрите

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) провели исследование, результаты которого продемонстрировали пользу физических упражнений при ряде заболеваний. К ним эксперты относят онкологические, болезни сердца, артрит. Опубликованы все данные, полученные в ходе экспериментов, в издании Gut Microbes.

В исследовании участвовали 78 человек с артритом. Из них в течение шести недель 40 человек не выполняли никаких упражнений, а 38 человек делали 15-минутные упражнения. В итоге выяснилось следующее. Те, кто занимался спортом, к концу исследования испытывали уже не такую сильную боль, имели более высокий уровень микробов в кишечнике, которые отвечают за производство противовоспалительных веществ, а также меньше цитокинов и больше эндоканнабиноидов.