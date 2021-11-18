Фитнес и здоровье
Сегодня в 21:21
1 мин.

Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артрите

Во время выполнения физических упражнений в организме вырабатываются особые вещества
Как сообщается в новом исследовании, результаты которого были опубликованы в издании Gut Microbes, в процессе физической активности в организме уменьшается уровень цитокинов (воспалительных веществ), а также эндоканнабиноидов. Именно поэтому спорт способен помочь пациентам с раком, артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артрите

Учёные из Ноттингемского университета (Великобритания) провели исследование, результаты которого продемонстрировали пользу физических упражнений при ряде заболеваний. К ним эксперты относят онкологические, болезни сердца, артрит. Опубликованы все данные, полученные в ходе экспериментов, в издании Gut Microbes.

В исследовании участвовали 78 человек с артритом. Из них в течение шести недель 40 человек не выполняли никаких упражнений, а 38 человек делали 15-минутные упражнения. В итоге выяснилось следующее. Те, кто занимался спортом, к концу исследования испытывали уже не такую сильную боль, имели более высокий уровень микробов в кишечнике, которые отвечают за производство противовоспалительных веществ, а также меньше цитокинов и больше эндоканнабиноидов.

Занятия спортом оказались полезны при болезнях сердца, раке и артрите

Как обнаружили учёные, увеличение количества эндоканнабиноидов оказалось тесно связано с изменениями, произошедшими с кишечными микробами и противовоспалительными веществами. Как минимум треть противовоспалительных эффектов кишечного микробиома (это все микроорганизмы, находящиеся в кишечнике) была связана с увеличением числа эндоканнабиноидов.

Также до этого уже было известно, что упражнения могут уменьшить хроническое воспаление, которое приводит к раку, артриту и болезням сердца.

Источник: Medical Xpress
Новости партнеров
Новости партнеров