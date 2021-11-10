Защищает ли от заражения ковидом низкий уровень антител

Вместе с тем уровень антител в некоторых странах пока что в обязательном порядке не измеряют. Отчасти это может быть связано с тем, что стоит такой анализ несколько дороже (в России - более 1000 рублей, а закупочная цена «Спутника V» - примерно 900 рублей). Ещё в некоторых государствах подобный анализ нельзя сдать без направления врача. Наконец, третья причина - в сложности интерпретации результатов различных тест-систем, а также отсутствия достоверных данных о защитных свойствах антител.

Сколько же антител нужно иметь, чтобы не заразиться? Автор пишет, что при 300-370 BAU/ml большинство не заразятся, если столкнутся с «Дельта»-штаммом. Однако всё зависит от индивидуальных особенностей организма и способа взаимодействия с заражённым человеком. К примеру, если вместе с ним петь в караоке, то можно подхватить вирус даже с большим количеством антител. Есть ещё вариант бессимптомного протекания болезни при таком уровне антител.

Но даже если результаты показывают, что у вас значения гораздо ниже 300-370 BAU/ml, вы всё равно обладаете защитой, которая уменьшит риск заражения. Поэтому при встрече с небольшой дозой частиц вируса вы не заболеете. Также в этом случае можно добиться и высокой степени защиты, но только если носить респиратор и не ходить в караоке-бары.

Вместе с тем если у вас уровень антител стал ниже 150 BAU/ml, то желательно пройти ревакцинацию. Обязательно при этом ревакцинироваться пожилым из-за сниженного иммунитета и высокой вероятности заражения.

И последнее - вне зависимости от уровня антител, заключает молекулярный биолог, необходимо продолжать носить средства индивидуальной защиты.