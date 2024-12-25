Здоровье бывает не только физическое и психическое, но и социальное

Так, по данным опроса Meta-Gallup, 24% людей во всем мире испытывают чувство одиночества. Исследования показывают, что сегодня люди проводят в одиночестве на 24 часа больше в месяц, чем два десятилетия назад. Также снизилась активность в обществе, членство в клубах и близкие дружеские отношения. Такое снижение влияет на продолжительность жизни, поскольку прочные социальные связи связаны с увеличением продолжительности жизни на 50%, что сравнимо с пользой физических упражнений или отказа от курения.

Чтобы улучшить социальное здоровье, эксперты рекомендуют предпринимать простые шаги: еженедельно общаться как минимум с пятью людьми. Небольшие действия, такие как отправка добрых сообщений или звонок другу, могут значительно уменьшить одиночество.