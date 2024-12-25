Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 22:09
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Здоровье бывает не только физическое и психическое, но и социальное

Бабушке напишите
Социальное здоровье становится важнейшей составляющей общего благополучия, наряду с физическим и психическим здоровьем, пишет Wired. Оно сосредоточено на качестве наших отношений с семьей, друзьями и не только.
Здоровье бывает не только физическое и психическое, но и социальное
© Ferra

Так, по данным опроса Meta-Gallup, 24% людей во всем мире испытывают чувство одиночества. Исследования показывают, что сегодня люди проводят в одиночестве на 24 часа больше в месяц, чем два десятилетия назад. Также снизилась активность в обществе, членство в клубах и близкие дружеские отношения. Такое снижение влияет на продолжительность жизни, поскольку прочные социальные связи связаны с увеличением продолжительности жизни на 50%, что сравнимо с пользой физических упражнений или отказа от курения.

Чтобы улучшить социальное здоровье, эксперты рекомендуют предпринимать простые шаги: еженедельно общаться как минимум с пятью людьми. Небольшие действия, такие как отправка добрых сообщений или звонок другу, могут значительно уменьшить одиночество.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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