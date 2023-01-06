Здоровье кишечника и диабет тесно связаны: но не все так просто

Исследователи набрали около 350 участников, не страдающих диабетом. Планируется наблюдать за этой когортой в течение двух лет, оценивая микробиом и толерантность к глюкозе каждого испытуемого три раза за период исследования.

По словам Марка Гударзи, ведущего исследователя, цель исследования - выявить изменения, происходящие со временем между гомеостазом инсулина и кишечными бактериями. По сути, исследователи пытаются выяснить, что наступает раньше - развитие диабета или изменения в микробиоме кишечника.

Ученые уже опубликовали некоторые первые результаты, они показывают четкую корреляцию между чувствительностью к инсулину и определенными видами кишечных бактерий, которые вырабатывают короткоцепочечную масляную кислоту.

Исследователи обнаружили, что два вида бактерий - Flavonifractor plautii и Anaerostipes caccae - отрицательно связаны с чувствительностью к инсулину. Это не первое исследование, связывающее именно эти виды бактерий с повышенным риском развития диабета, но оно ставит под сомнение прямую связь между продуцирующими масляную кислоту бактериями и метаболическим здоровьем.

Исследование продолжается, поэтому исследователи надеются, что оно позволит понять причинно-следственную связь между чувствительностью к инсулину и изменениями в бактериях кишечника.

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