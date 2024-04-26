Здоровье сердца женщин оказалось связано с их когнитивными способностями в среднем возрасте

В новом исследовании приняли участие 363 темнокожие и 402 белые женщины. Они зарегистрировались на чикагском сайте исследования женского здоровья по всей стране, когда им было 42−52 года.

Учёные хотели определить, есть ли связь между улучшением состояния сердечно-сосудистой системы и меньшим снижением когнитивных функций у темнокожих и белых женщин среднего возраста.