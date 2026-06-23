Здоровые зубы повысили шансы на высокооплачиваемую работу

Например, эксперимент журнала PLOS ONE с участием 1200 человек выявил: обладатели красивой улыбки получают на 28% более высокие оценки по шкале здоровья, а их социальный статус оценивают на 15−20% выше. Первое впечатление, мол, формируется за доли секунды, и внимание в первую очередь привлекает лицо. Особенно улыбка.

По словам стоматолога Залима Кудаева, основателя сети клиник «Зубы за один день», здоровые зубы отражают качество питания, образ жизни и доступ к медицине — то есть косвенно говорят о статусе человека. Он также поясняет, что даже недостаток витамина D, который мы получаем на солнце, может привести к проблемам с эмалью и костями челюсти.