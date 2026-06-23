Здоровые зубы повысили шансы на высокооплачиваемую работу

Здоровые зубы повысили шансы на высокооплачиваемую работуА вы следите?
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Например, эксперимент журнала PLOS ONE с участием 1200 человек выявил: обладатели красивой улыбки получают на 28% более высокие оценки по шкале здоровья, а их социальный статус оценивают на 15−20% выше. Первое впечатление, мол, формируется за доли секунды, и внимание в первую очередь привлекает лицо. Особенно улыбка.
По словам стоматолога Залима Кудаева, основателя сети клиник «Зубы за один день», здоровые зубы отражают качество питания, образ жизни и доступ к медицине — то есть косвенно говорят о статусе человека. Он также поясняет, что даже недостаток витамина D, который мы получаем на солнце, может привести к проблемам с эмалью и костями челюсти.
Банально, но отсутствие витамина D — а это, кстати, и всеми любимый отдых на пляже — может привести к пародонтиту с последующей потерей зубов. Витамин принимает участие в регуляции обмена кальция и фосфора — основных минералов, необходимых для прочности зубной эмали и костной ткани челюсти.
Тем более мета-анализ исследований о трудоустройстве показал, что привлекательные кандидаты с красивой улыбкой «чаще получают предложения о работе и более высокие оценки на собеседованиях». Даже если их опыт и навыки такие же, как у других соискателей. А обладателя хорошей улыбки чаще считают подходящим для руководящей должности.
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