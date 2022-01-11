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Зелёный чай оказался напитком, продлевающим жизнь

Об этом свидетельствуют результаты недавнего научного исследования
Учёные выяснили, что зелёный чай обладает несколькими полезными для организма человека свойствами. Это защита от развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличение продолжительности жизни. Больше об этом - в статье.
Зелёный чай оказался напитком, продлевающим жизнь

Как утверждают результаты исследования, опубликованные в Европейском журнале профилактической кардиологии, зелёный чай может продлить жизнь и защитить от болезней сердца. Участниками этого исследования стали более 100 тысяч человек, переживших инсульт, инфаркт, рак. Одна группы испытуемых при этом вообще не пила чай, а другая - пила его три либо больше раз в неделю.

В результате через семь лет оказалось, что вероятность инсульта, инфаркта у людей, пьющих чай, была на 20 процентов ниже. В то же время риск смерти в целом у таких испытуемых снизился на 15 процентов. Также у 50-летних участников, регулярно употребляющих чай, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания возникали на 1,41 года позже.

Зелёный чай оказался напитком, продлевающим жизнь

Объясняется такой положительный эффект тем, что зелёный чай содержит полифенолы. Это те вещества, которые снижают риск возникновения болезней сердца и сосудов.

Ещё учёные обнаружили, что у людей, которые пили зелёный чай, на 25 процентов снижался риск возникновения смертельных болезней сердца, инсульта, вероятность смерти от других причин.

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Источник: ИноСМИ
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