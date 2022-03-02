Зелёный чай оказался способен снизить риск инсульта и болезней сердца на 56%

В эксперименте приняли участие более 100 тысяч человек. У всех испытуемых не было онкологических заболеваний, не возникало инсульта или сердечного приступа. Разделили участников на две группы. Первая постоянно (три и более раз в неделю) пила чай, вторая же - реже или вообще отказалась от этого напитка. Наблюдение за добровольцами длилось несколько лет.

В итоге оказалось, что наибольшую пользу зелёный чай приносит тем, кто употребляет его регулярно. Так, например, у 50-летнего человека в этом случае инсульт и ишемическая болезнь сердца могут случиться почти на 1,5 года позже, а жить он будет в целом на 1,26 года дольше.

Кроме того, если люди пьют зелёный чай в течение нескольких лет, то он оказывается ещё полезнее для здоровья. Такие люди на 56% сокращают риск развития смертельно опасных болезней и инсульта, а вероятность смерти от общих причин - на 29%.

Автор подчёркивает, что подобный эффект зелёного чая объясняется наличием в его составе большого количества полифенолов.

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