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Зелёный чай оказался способом защититься от гипертонии на 65%Это доказывает китайское исследование
Для предотвращения развития гипертонии чаще всего достаточно отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, обратиться к правильному питанию, физическим упражнениям, чтобы поддерживать вес в норме.
Согласно результатам исследования, в ходе которого изучались данные 1507 китайцев, даже полчашки зелёного чая в день снижает риск развития гипертонии и положительное влияет на давление. Опубликованы полученные данные были в издании Archives of Internal medicine.
Учёные добавляют, что если пить по полчашки улуна либо зелёного чай ежедневно в течение года, то вероятность возникновения гипертонии будет на 46 процентов меньше. А у тебя испытуемых, которые выпивали в день более 2,5 чашек зелёного чая, риск развития данного заболевания был меньше на 65 процентов.
Всё дело в том, что в улуне и зелёном чае содержатся особые антиоксиданты (полифенолы), которые борются с гипертонией.
Источник: ИноСМИ