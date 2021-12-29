Зелёный чай оказался способом защититься от гипертонии на 65%

Учёные добавляют, что если пить по полчашки улуна либо зелёного чай ежедневно в течение года, то вероятность возникновения гипертонии будет на 46 процентов меньше. А у тебя испытуемых, которые выпивали в день более 2,5 чашек зелёного чая, риск развития данного заболевания был меньше на 65 процентов.

Всё дело в том, что в улуне и зелёном чае содержатся особые антиоксиданты (полифенолы), которые борются с гипертонией.