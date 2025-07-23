Землеройки невосприимчивыми к токсоплазмозу, выяснили российские учёные

Опубликовано 23 июля 2025, 17:041 мин.
Землеройки невосприимчивыми к токсоплазмозу, выяснили российские учёныеНовый супергерой
Учёные из Института систематики и экологии животных СО РАН совместно с армянскими коллегами изучили, как токсоплазмоз распространяется среди грызунов и землероек. Этот паразит — Toxoplasma gondii — может заражать людей и животных, чаще всего через еду или воду, загрязнённую кошачьими фекалиями.
Кошки заражаются, охотясь на мелких млекопитающих, поэтому особенно важно понимать, какие животные могут быть переносчиками. В Армении исследовали кровь 137 зверьков 14 видов.
Оказалось, что около 10% грызунов были заражены токсоплазмой. Больше всего положительных результатов было у лесных сонь, причём только у самцов. Возможно, это связано с их образом жизни или питанием.
А вот у землероек паразита не нашли ни в одном случае. Учёные считают, что это может быть связано с особенностями их организма — у них очень быстрый обмен веществ и упрощённая система пищеварения.
Исследователи планируют продолжить работу, чтобы точнее выяснить причины такой устойчивости.