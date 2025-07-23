Землеройки невосприимчивыми к токсоплазмозу, выяснили российские учёные

Кошки заражаются, охотясь на мелких млекопитающих, поэтому особенно важно понимать, какие животные могут быть переносчиками. В Армении исследовали кровь 137 зверьков 14 видов.

Оказалось, что около 10% грызунов были заражены токсоплазмой. Больше всего положительных результатов было у лесных сонь, причём только у самцов. Возможно, это связано с их образом жизни или питанием.

А вот у землероек паразита не нашли ни в одном случае. Учёные считают, что это может быть связано с особенностями их организма — у них очень быстрый обмен веществ и упрощённая система пищеварения.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы точнее выяснить причины такой устойчивости.