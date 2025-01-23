Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 января 2025, 02:15
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Желание США при Трампе выйти из ВОЗ назвали «катастрофой для здравоохранения»

План Трампа по выходу из ВОЗ вызывает озабоченность в СМИ
Бывший президент Дональд Трамп возобновил планы по выходу США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые ранее были отменены Байденом в 2021 году. Это решение вызывает споры: эксперты в области права предупреждают, что оно нарушает закон 1948 года, требующий уведомления за год и одобрения Конгресса. По сообщениям, Трамп намерен обойти оба эти требования.
Желание США при Трампе выйти из ВОЗ назвали «катастрофой для здравоохранения»
© Ferra

Трамп давно критикует ВОЗ, называя ее коррумпированной и обвиняя в неправильных действиях при COVID-19. Однако эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что выход из ВОЗ навредит США, поскольку ослабит их способность отслеживать глобальные угрозы здоровью и реагировать на них, например, на возникающие заболевания.

Лоуренс Гостин, эксперт по законодательству в области общественного здравоохранения, называет этот шаг «безрассудным» и говорит, что он рискует сделать США более уязвимыми для чрезвычайных ситуаций в области глобального здравоохранения. США исторически были крупнейшим спонсором ВОЗ, выделив 1,3 миллиарда долларов в период с 2022 по 2023 год.

ВОЗ играет ключевую роль в отслеживании заболеваний, обмене важнейшими данными и координации международных усилий по борьбе с медицинскими кризисами.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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