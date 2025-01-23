Желание США при Трампе выйти из ВОЗ назвали «катастрофой для здравоохранения»

Трамп давно критикует ВОЗ, называя ее коррумпированной и обвиняя в неправильных действиях при COVID-19. Однако эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что выход из ВОЗ навредит США, поскольку ослабит их способность отслеживать глобальные угрозы здоровью и реагировать на них, например, на возникающие заболевания.

Лоуренс Гостин, эксперт по законодательству в области общественного здравоохранения, называет этот шаг «безрассудным» и говорит, что он рискует сделать США более уязвимыми для чрезвычайных ситуаций в области глобального здравоохранения. США исторически были крупнейшим спонсором ВОЗ, выделив 1,3 миллиарда долларов в период с 2022 по 2023 год.

ВОЗ играет ключевую роль в отслеживании заболеваний, обмене важнейшими данными и координации международных усилий по борьбе с медицинскими кризисами.