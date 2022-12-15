Женщины чаще мужчин болеют Альцгеймером: почему

В исследовании ученые обнаружили, что особенно вредная, химически модифицированная форма воспалительного иммунного белка под названием комплемент C3 присутствовала на гораздо более высоком уровне в мозге женщин, умерших от этой болезни, по сравнению с такими же мужчинами.

Они также показали, что эстроген, производство которого снижается во время менопаузы, обычно защищает организм от появления этой формы комплемента C3.

"Наши новые результаты свидетельствуют о том, что химическая модификация компонента системы комплемента способствует развитию болезни Альцгеймера и может объяснить, по крайней мере частично, почему эта болезнь поражает преимущественно женщин", - говорит старший автор исследования Стюарт Липтон.

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