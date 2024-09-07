Женщины оказались более уязвимы к жаре, чем мужчины

Исследование показало, что женщины среднего и старшего возраста достигают “критического теплового порога” при более низких значениях температуры и влажности, чем мужчины того же возраста. Это был неожиданный результат, поскольку предыдущие исследования не выявили половых различий в уязвимости к жаре среди взрослых до 30 лет.

В исследовании приняли участие 72 человека в возрасте от 40 до 92 лет, которые находились в условиях контролируемой температуры и влажности в специализированной камере. Температура тела контролировалась с помощью датчиков. Результаты показали, что с возрастом способность человека потеть и регулировать кровоток снижается, что повышает риск развития заболеваний, связанных с жарой.

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