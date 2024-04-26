Женщины заразились ВИЧ после посещения спа-салона с «вампирской процедурой»

Первоначальное расследование началось, когда женщина в возрасте от 40 до 50 лет получила положительный результат экспресс-теста на ВИЧ, взятого во время поездки за границу летом 2018 года. Расследование выявило в клинике антисанитарию, включая повторное использование одноразового оборудования и ненадлежащее хранение образцов крови вместе с продуктами питания. Владелице, Марии де Лурдес Рамос де Руис, были предъявлены обвинения и вынесен приговор.

«Неполные данные о клиентах спа-центра представляли собой серьезную проблему в ходе этого расследования, что потребовало широкомасштабного информационно-пропагандистского подхода для выявления потенциальных случаев», — признают авторы.