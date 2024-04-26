Опубликовано 26 апреля 2024, 21:52
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Женщины заразились ВИЧ после посещения спа-салона с «вампирской процедурой»Для лица
Недавняя небольшая вспышка ВИЧ-инфекции оказалась связана с нелицензированным спа-салоном в Нью-Мексико, где посетили заразились вирусом после модных «вампирских процедур для лица». Спа-салон предлагал процедуры микронидлинга богатой тромбоцитами плазмы, утверждая, что они омолаживают кожу, но при этом работал в ужасных условиях.
Первоначальное расследование началось, когда женщина в возрасте от 40 до 50 лет получила положительный результат экспресс-теста на ВИЧ, взятого во время поездки за границу летом 2018 года. Расследование выявило в клинике антисанитарию, включая повторное использование одноразового оборудования и ненадлежащее хранение образцов крови вместе с продуктами питания. Владелице, Марии де Лурдес Рамос де Руис, были предъявлены обвинения и вынесен приговор.
«Неполные данные о клиентах спа-центра представляли собой серьезную проблему в ходе этого расследования, что потребовало широкомасштабного информационно-пропагандистского подхода для выявления потенциальных случаев», — признают авторы.