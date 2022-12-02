Жировые клетки можно превратить в "жир спортсмена"

Исследование, проведенное под руководством ученых Колумбийского университета посвящено различным функциям жировых клеток в организме человека, а также разнице между здоровым метаболизмом жира и образованием нездорового жира.

Исследовательская группа поставила перед собой задачу не просто уничтожить, а перестроить эти жировые клетки, и добилась успеха, используя положительно заряженный наноматериал под названием P-G3. Ученые были вдохновлены на применение P-G3 против жировых клеток после того, как обнаружили, что некоторые жировые ткани содержат отрицательно заряженный внеклеточный матрикс (ECM) - опорную структуру для клеток. Это позволило предположить, что ECM может выступать в качестве транспортной системы для положительно заряженных молекул.

Команда ввела P-G3 мышам с ожирением и действительно обнаружила, что он быстро распространился по жировой ткани. Однако они с удивлением обнаружили, что наноматериал отключает функцию хранения липидов в жировых клетках, возвращая их в более молодое и здоровое состояние. В результате мыши похудели.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.