Жировые клетки можно превратить в "жир спортсмена"То есть вернуть их в “здоровое” состояние
Жировые клетки элитного спортсмена могут выглядеть совершенно иначе, чем клетки человека, страдающего ожирением. Ученые показали, как положительно заряженные наноматериалы могут быть введены в нездоровый жир, чтобы вернуть его в “здоровое” состояние.
Исследование, проведенное под руководством ученых Колумбийского университета посвящено различным функциям жировых клеток в организме человека, а также разнице между здоровым метаболизмом жира и образованием нездорового жира.
Исследовательская группа поставила перед собой задачу не просто уничтожить, а перестроить эти жировые клетки, и добилась успеха, используя положительно заряженный наноматериал под названием P-G3. Ученые были вдохновлены на применение P-G3 против жировых клеток после того, как обнаружили, что некоторые жировые ткани содержат отрицательно заряженный внеклеточный матрикс (ECM) - опорную структуру для клеток. Это позволило предположить, что ECM может выступать в качестве транспортной системы для положительно заряженных молекул.
Команда ввела P-G3 мышам с ожирением и действительно обнаружила, что он быстро распространился по жировой ткани. Однако они с удивлением обнаружили, что наноматериал отключает функцию хранения липидов в жировых клетках, возвращая их в более молодое и здоровое состояние. В результате мыши похудели.
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