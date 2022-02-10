Жители каких стран чувствуют себя наиболее одинокими

Жители каких стран чувствуют себя наиболее одинокимиЭто выяснили австралийские учёные
Команда австралийских учёных из Сиднейского университета провела анализ данных о жителях 113 стран и территорий за 2000-2019 годы. Оказалось, что самыми одинокими себя ощущают жители стран Восточной Европы. Результаты исследования были опубликованы в издании British Medical Journal.
Информацию для проведения исследования эксперты взяли из баз данных. Всего были проанализированы 57 исследований, где оценивался уровень одиночества в 113 странах или регионах за период с 2000 по 2019 годы. Были данные о подростках (12–17 лет), молодых людях (18–29 лет), взрослых среднего возраста (30–59 лет), пожилых (60 лет и старше).
Оказалось, что подростки Юго-Восточной Азии меньше всего ощущали одиночество (распространённость равнялась 9,2%). Самыми одинокими себя чувствовали подростки, проживающие в Восточном Средиземноморье (распространённость составила 14,4%).
В то же время среди молодёжи, людей среднего возраста и пожилых самый низкий уровень одиночества был в странах Северной Европы (2,9% - молодые люди, 2,7% - взрослые зрелого возраста, 5,2% - пожилые). Самый высокий уровень наблюдался, как уже говорилось до этого, в Восточной Европе (среди людей среднего возраста это 9,6%, среди молодых - 7,5%, среди пожилых - 21,3%).