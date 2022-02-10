Жители каких стран чувствуют себя наиболее одинокими

Команда австралийских учёных из Сиднейского университета провела анализ данных о жителях 113 стран и территорий за 2000-2019 годы. Оказалось, что самыми одинокими себя ощущают жители стран Восточной Европы. Результаты исследования были опубликованы в издании British Medical Journal.

Информацию для проведения исследования эксперты взяли из баз данных. Всего были проанализированы 57 исследований, где оценивался уровень одиночества в 113 странах или регионах за период с 2000 по 2019 годы. Были данные о подростках (12–17 лет), молодых людях (18–29 лет), взрослых среднего возраста (30–59 лет), пожилых (60 лет и старше).