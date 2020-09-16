Фитнес и здоровье
Сегодня 17:04
Жителям Сингапура будут платить за использование часов Apple Watch
И занятия спортом
Компания Apple объединилась с властями Сингапура ради нового проекта в сфере здравоохранения. С его помощью жители смогут зарабатывать деньги, используя «умные» часы Apple Watch во время занятий спортом.
Проект называется LumiHealth. Он начнётся в октябре и продлится два года. Жителям Сингапура нужно будет установить приложение LumiHealth на iPhone и часы Apple Watch. Программа будет давать задания, подобранные с учётом пола, возраста и веса пользователей. Нужно будет, например, заниматься бегом, плаванием или медитацией. Выполняя задания, люди смогут заработать до 380 сингапурских долларов (около 21 тысячи рублей).
Приложение LumiHealth также сможет напоминать о записи к врачу или необходимости сделать прививку. Участие в проекте добровольное.