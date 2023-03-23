Живёте в шумном районе? Из-за этого у вас легко может повыситься давление

Живёте в шумном районе? Из-за этого у вас легко может повыситься давлениеЭто подтверждает недавнее научное исследование
Оказывается, жить рядом с оживлённой дорогой может быть опасно для здоровья. Дело в том, что шум от автомобилей приводит к повышению кровяного давления.
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В ходе более ранних исследований учёные выяснили, что между шумным дорожным движением и риском развития гипертонии есть связь. Но при этом было не совсем ясно, что влияет на давление больше: загрязнение воздуха или уровень шума. Новое исследование продемонстрировало, что воздействие дорожного шума на человека может повысить у него давление.
Для проведения исследования специалисты проанализировали данные британского биобанка. Всего они изучили информацию о более 240 000 человек. Возраст этих людей составлял от 40 до 69 лет, и у них не было гипертонии. Затем эксперты выяснили, у какого количества участников развилась в среднем за 8,1 лет гипертония.
Выяснилось, что люди, которые живут рядом с автомобильными дорогами, более склонны к развитию гипертонии. Кроме того, этот риск повышается вместе с дозой шума.
Кроме того, те участники, которые подвергались воздействию загрязнённого воздуха и дорожного шума, имели самую высокую вероятность развития гипертонии.
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