Жизнь с диабетом 2 типа без уколов инсулина скоро станет реальностью

На ранних стадиях заболевания многие пациенты могут справиться с диабетом второго типа с помощью изменения образа жизни и диеты, но чаще болезнь прогрессирует до стадии, когда требуются регулярные инъекции инсулина. Новый же метод лечения призван предотвратить или замедлить прогрессирование заболевания до инъекций.

Процедура направлена на двенадцатиперстную кишку. Она играет ключевую роль в пищеварении, включая регулирование уровня инсулина и глюкозы в крови. У пациентов с диабетом 2 типа клетки, выстилающие двенадцатиперстную кишку, повреждаются, и гипотеза исследования заключается в том, что удаление этих клеток поможет здоровым клеткам вырасти заново, улучшая регуляцию уровня глюкозы в крови. Сама процедура занимает около часа, а пациента выписывают в тот же день.

Первые результаты кажутся обнадеживающими. Но впереди еще много работы.

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