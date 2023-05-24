Фитнес и здоровье
15:42, 24 мая 2023
1 мин.

Жвачки с гормоном сна мелатонином: как они могут навредить организму

Это важно знать

Недавнее научное исследование показало, что жевательные резинки с мелатонином могут и не содержать необходимого количества этого вещества. Кроме того, приём добавок мелатонина может вызвать побочные эффекты.

Согласно данным Национального института здоровья, примерно 19% взрослых в Соединённых Штатах не высыпаются, и некоторые из этих людей принимают мелатонин в виде пищевых добавок. По словам доктора Эрика Сент-Луиса, невролога клиники Майо, жвачки и добавки с мелатонином могут быть эффективны для тех, кто страдает проблемами со сном. Особенно если у человека бессонница.

Жвачки с гормоном сна мелатонином: как они могут навредить организму
Pixabay

Тем не менее существуют определённые риски при приёме добавок мелатонина. Среди побочных эффектов этих добавок выделяют головную боль, тошноту, головокружение, стойкий седативный (снотворный) эффект, который переносится и на утром, если человек принимает слишком большую дозу.

Перед тем как использовать жвачки с мелатонином, поговорите со своим лечащим врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров