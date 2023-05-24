Жвачки с гормоном сна мелатонином: как они могут навредить организму

Тем не менее существуют определённые риски при приёме добавок мелатонина. Среди побочных эффектов этих добавок выделяют головную боль, тошноту, головокружение, стойкий седативный (снотворный) эффект, который переносится и на утром, если человек принимает слишком большую дозу.

Перед тем как использовать жвачки с мелатонином, поговорите со своим лечащим врачом.

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