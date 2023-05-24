Жвачки с гормоном сна мелатонином: как они могут навредить организму

Жвачки с гормоном сна мелатонином: как они могут навредить организмуЭто важно знать
Недавнее научное исследование показало, что жевательные резинки с мелатонином могут и не содержать необходимого количества этого вещества. Кроме того, приём добавок мелатонина может вызвать побочные эффекты.
Согласно данным Национального института здоровья, примерно 19% взрослых в Соединённых Штатах не высыпаются, и некоторые из этих людей принимают мелатонин в виде пищевых добавок. По словам доктора Эрика Сент-Луиса, невролога клиники Майо, жвачки и добавки с мелатонином могут быть эффективны для тех, кто страдает проблемами со сном. Особенно если у человека бессонница.
Тем не менее существуют определённые риски при приёме добавок мелатонина. Среди побочных эффектов этих добавок выделяют головную боль, тошноту, головокружение, стойкий седативный (снотворный) эффект, который переносится и на утром, если человек принимает слишком большую дозу.
Перед тем как использовать жвачки с мелатонином, поговорите со своим лечащим врачом.
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