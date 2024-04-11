Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослых

При злоупотреблении алкоголя может нарушиться работа печени и поджелудочной железы. Это, в свою очередь, повлияет на контроль уровня глюкозы (сахара в крови). У молодых людей обычно не бывает существенных изменений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину, но по мере старения организма риск возникновения диабета 2 типа повышается.

Учёные из Сердечно-сосудистой лаборатории здравоохранения Арлингтона при Техасском университете проанализировали данные двух групп людей в возрасте от 50 до 64 лет.