Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 апреля 2024, 04:30
1 мин.

Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослых

Ещё одна причина бросить пить
Результаты исследования, которое будет представлено на этой неделе на Американском саммите физиологов в Лонг-Бич, штат Калифорния, показали, что чрезмерное количество алкоголя может повысить вероятность развития диабета 2 типа у людей среднего возраста. Злоупотреблением спиртным считается употребление пяти или более порций алкоголя в день либо 15 и более порций в неделю для мужчин, для женщин — более четырёх порций в день или порций восьми в неделю соответственно.
Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослых
© CC0 Public Domain

При злоупотреблении алкоголя может нарушиться работа печени и поджелудочной железы. Это, в свою очередь, повлияет на контроль уровня глюкозы (сахара в крови). У молодых людей обычно не бывает существенных изменений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину, но по мере старения организма риск возникновения диабета 2 типа повышается.

Учёные из Сердечно-сосудистой лаборатории здравоохранения Арлингтона при Техасском университете проанализировали данные двух групп людей в возрасте от 50 до 64 лет.

Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослых
© Desert Cove Recovery

У сильно пьющих людей был более высокий уровень глюкозы натощак. Это значит, что чрезмерное употребление алкоголя может оказывать негативное влияние на регуляцию сахара в крови.

Кроме того, известно, что употребление алкоголя, превышающее рекомендуемые пределы, приводит к ухудшению работы всех органов, повышает вероятность развития диабета 2 типа и других заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.