Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослых

Злоупотребление алкоголем повысило риск возникновения диабета у некоторых взрослыхЕщё одна причина бросить пить
При злоупотреблении алкоголя может нарушиться работа печени и поджелудочной железы. Это, в свою очередь, повлияет на контроль уровня глюкозы (сахара в крови). У молодых людей обычно не бывает существенных изменений уровня глюкозы натощак и резистентности к инсулину, но по мере старения организма риск возникновения диабета 2 типа повышается.
Учёные из Сердечно-сосудистой лаборатории здравоохранения Арлингтона при Техасском университете проанализировали данные двух групп людей в возрасте от 50 до 64 лет.
У сильно пьющих людей был более высокий уровень глюкозы натощак. Это значит, что чрезмерное употребление алкоголя может оказывать негативное влияние на регуляцию сахара в крови.
Кроме того, известно, что употребление алкоголя, превышающее рекомендуемые пределы, приводит к ухудшению работы всех органов, повышает вероятность развития диабета 2 типа и других заболеваний.
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