Знакомые запахи помогли бороться с депрессией

Ведущий автор исследования доктор Кимберли Янг, исследователь в области нейронаук, специализирующийся на памяти, обратил внимание на два ключевых момента: депрессия часто препятствует доступу к конкретным воспоминаниям, а запахи вызывают яркие и реальные воспоминания, напрямую воздействуя на миндалину — центр эмоций и памяти мозга. Это позволило ей выдвинуть гипотезу о том, что использование запахов может улучшить воспоминания у людей, страдающих депрессией.

В ходе исследования участники вдыхали знакомые запахи из флаконов, после чего им предлагалось вспомнить конкретные воспоминания. Интересно, что те, кто получал подсказки с запахами чаще вспоминали конкретные события, а не общие впечатления, описывали свои воспоминания как более яркие и захватывающие и склонялись к воспоминаниям позитивного характера, хотя им не было дано четких указаний.

Доктор Янг планирует продолжить исследования с использованием сканеров мозга, чтобы подтвердить влияние запахов на миндалины у людей с депрессией.

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