Зрит в корень: ИИ нашли применение в предотвращении слепоты

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, посвящено долгосрочному прогнозированию и показало, что модель на основе логистической регрессии является наиболее точной в прогнозировании ухудшения зрения через 5 лет. Проанализировав набор данных 967 пациентов и использовав 34 общие переменные офтальмологического обследования, модель предлагает критическое понимание вероятности снижения остроты зрения с течением времени.

Примечательно, что исследователи стремились не только к точности прогноза, но и к удобному визуальному представлению. Они использовали номограмму, переведя важность переменных в балльную оценку для удобства восприятия.

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