1,5 млрд устройств Apple столкнулись с уязвимостью в AirDrop

Ранее на этой неделе исследователи из Дармштадтского технического университета опубликовали пост, в котором рассказали об уязвимости AirDrop. Она связана с тем фактом, что технология использует механизм взаимной аутентификации, чтобы сравнивать номер телефона пользователя и email с записями в контактах устройства, прежде чем произвести обмен данными.

Исследователи обнаружили, что злоумышленники могут получить эти данные, используя устройство с поддержкой Wi-Fi и находясь близко к цели.

Специалисты отметили, что впервые обратили внимание на эту проблему ещё в 2019 году и сразу же сообщили об этом Apple. Но компания ещё не предприняла никаких действий для устранения уязвимости. Пользователям, опасающимся утечки данных, исследователи советуют полностью отключить AirDrop.