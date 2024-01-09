1 миллиард пользователей RCS-протокола, или почему фанаты Apple пока лишь завидуют

В то время как Apple нехотя принимает RCS в предстоящем iPhone, Google хвастается своей победой, представляя новые функции.

Фотомодзи привлекают внимание, позволяя пользователям создавать реакции эмодзи из своих телефонных фотографий. Голосовые настроения придают голосовым сообщениям художественную выразительность, позволяя получателям узнать о настроении сообщения, прежде чем нажать кнопку воспроизведения.

Эффекты экрана привносят в разговор яркие анимации, вызываемые часто используемыми словами вроде «Я тебя люблю». Google также взял пример с социальных сетей, добавив анимированные эмодзи и введя профили, похожие на карточки контактов в iOS.

Пока Apple лишь догоняет конкурента, пользователи Android радуются этой фиесте функций, отмечая «конец ограничений на SMS», пишут СМИ. Обновление уже постепенно распространяется среди пользователей бета-версии ОС.