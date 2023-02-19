1 ТБ может не хватить? Раскрыт размер 50-Мп снимка в формате RAW на Samsung S23 Ultra

«Всё ещё хотите 200 Мп?», — пишет Ice Universe. Он опубликовал скриншот, по которому видно, что даже 50-мегапиксельный снимок в формате RAW, сделанный на основную камеру Galaxy S23 Ultra в яркий солнечный день, весит почти 128 МБ.