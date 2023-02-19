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12:58, 19 февраля 2023
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1 ТБ может не хватить? Раскрыт размер 50-Мп снимка в формате RAW на Samsung S23 Ultra

Внушительный

Инсайдер Ice Universe показал, сколько весит файл 50-Мп изображения в формате RAW, сделанный на камеру Samsung Galaxy S23 Ultra.

1 ТБ может не хватить? Раскрыт размер 50-Мп снимка в формате RAW на Samsung S23 Ultra

Фото: Samsung

«Всё ещё хотите 200 Мп?», — пишет Ice Universe. Он опубликовал скриншот, по которому видно, что даже 50-мегапиксельный снимок в формате RAW, сделанный на основную камеру Galaxy S23 Ultra в яркий солнечный день, весит почти 128 МБ.

1 ТБ может не хватить? Раскрыт размер 50-Мп снимка в формате RAW на Samsung S23 Ultra

Ice Universe

Как добавил Ice Universe, в такой ситуации даже 1 ТБ хранилища может не хватить.

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