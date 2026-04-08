Опубликовано 08 апреля 2026, 09:59
10 000 мАч и 185 Гц: слили характеристики Honor Win 2

Ждём анонс
В китайских СМИ появились первые данные о преемнике Honor Win. Условный Honor Win 2, судя по утечке, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и не только.
© Honor

Также устройство оснастят 6,89-дюймовым экраном с QHD+ разрешением и частотой обновления 185 Гц. В экран встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. А ёмкость аккумулятора составит 10 000 мАч.

Официальной даты презентации пока нет, но Honor Win вышел 26 декабря прошлого года. Так что время ещё есть.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
