10 000 мАч и 185 Гц: слили характеристики Honor Win 2

Опубликовано 08 апреля 2026, 09:591 мин.
10 000 мАч и 185 Гц: слили характеристики Honor Win 2Ждём анонс
В китайских СМИ появились первые данные о преемнике Honor Win. Условный Honor Win 2, судя по утечке, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 и не только.
Также устройство оснастят 6,89-дюймовым экраном с QHD+ разрешением и частотой обновления 185 Гц. В экран встроят ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. А ёмкость аккумулятора составит 10 000 мАч.
Официальной даты презентации пока нет, но Honor Win вышел 26 декабря прошлого года. Так что время ещё есть.