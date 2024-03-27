10 лучших смартфонов для заказа из Китая до 20 тысяч рублей

Redmi Note 13 Pro 5G. Среди плюсов этого телефона можно выделить отличные показатели в бенчмарках, основную камеру на 200 МП, достойную фронталку, отличную цену. В комплекте идут блок питания на 67 Вт, кабель, плёнка, чехол. Полный цикл зарядки составляет 50 минут. При этом отсутствует поддержка карт памяти.

Poco X6. Он хорош тем, что оснащён процессором от Qualcomm, может записывать видео в 4К 30 к/с, имеет отличную яркость экрана, довольно быструю зарядку (67 Вт), работает стабильно. В коробке с этим телефоном идут защитная плёнка (сразу на дисплее), чехол, кабель, блок питания. Заряжается устройство до 100% за 55 минут.

Redmi Note 13 5G. У этого смартфона присутствует защита от влаги, хорошая производительность, плотность пикселей, яркость. За эти деньги вы также получите в комплекте силиконовый чехол, защитную плёнку на экране, кабель, блок питания на 33 Вт. В PC Mark удалось получить с этим смартфоном 7 часов 44 минуты, а до 100% он заряжается за 1 час 12 минут.

Redmi Note 13 4G Global. Среди достоинств этого устройства можно отметить хороший результат в AnTuTu, среднюю плотность пикселей, частоту обновления экрана 120 Гц, минимальный ШИМ, высокую яркость, минимальные рамки экрана, гибридный лоток для SIM, маленький вырез под фронтальную камеру. Также в коробке с телефоном идут защитная плёнка, чехол, блок питания на 33 Вт, кабель, краткое руководство, скрепку. Видео у него, конечно, получаются по качеству отвратительные, но фото неплохие. Заряжается он очень медленно: до 100% за 1 час 15 минут.

Realme GT Neo 3T. Из плюсов этого смартфона выделяются возможность съёмки в 4К 60 к/с, отличный экран на 120 Гц, неплохо оптимизированный процессор, хороший пластиковый корпус, быстрая оперативная и внутренняя память. В комплекте с ним вы получаете краткое руководство, кабель, скрепку, плёнку, чехол, блок питания на 80 Вт. В PC Mark он выдал 9 часов 30 минут. До 100% заряжается за 38 минут.