10 лучших смартфонов для заказа из Китая до 20 тысяч рублей

10 лучших смартфонов для заказа из Китая до 20 тысяч рублейВыбирайте любой из них
Redmi Note 13 Pro 5G. Среди плюсов этого телефона можно выделить отличные показатели в бенчмарках, основную камеру на 200 МП, достойную фронталку, отличную цену. В комплекте идут блок питания на 67 Вт, кабель, плёнка, чехол. Полный цикл зарядки составляет 50 минут. При этом отсутствует поддержка карт памяти.
Poco X6. Он хорош тем, что оснащён процессором от Qualcomm, может записывать видео в 4К 30 к/с, имеет отличную яркость экрана, довольно быструю зарядку (67 Вт), работает стабильно. В коробке с этим телефоном идут защитная плёнка (сразу на дисплее), чехол, кабель, блок питания. Заряжается устройство до 100% за 55 минут.
Redmi Note 13 5G. У этого смартфона присутствует защита от влаги, хорошая производительность, плотность пикселей, яркость. За эти деньги вы также получите в комплекте силиконовый чехол, защитную плёнку на экране, кабель, блок питания на 33 Вт. В PC Mark удалось получить с этим смартфоном 7 часов 44 минуты, а до 100% он заряжается за 1 час 12 минут.
Redmi Note 13 4G Global. Среди достоинств этого устройства можно отметить хороший результат в AnTuTu, среднюю плотность пикселей, частоту обновления экрана 120 Гц, минимальный ШИМ, высокую яркость, минимальные рамки экрана, гибридный лоток для SIM, маленький вырез под фронтальную камеру. Также в коробке с телефоном идут защитная плёнка, чехол, блок питания на 33 Вт, кабель, краткое руководство, скрепку. Видео у него, конечно, получаются по качеству отвратительные, но фото неплохие. Заряжается он очень медленно: до 100% за 1 час 15 минут.
Realme GT Neo 3T. Из плюсов этого смартфона выделяются возможность съёмки в 4К 60 к/с, отличный экран на 120 Гц, неплохо оптимизированный процессор, хороший пластиковый корпус, быстрая оперативная и внутренняя память. В комплекте с ним вы получаете краткое руководство, кабель, скрепку, плёнку, чехол, блок питания на 80 Вт. В PC Mark он выдал 9 часов 30 минут. До 100% заряжается за 38 минут.
Poco M6 Pro. К плюсам этого смартфона можно отнести отличную яркость (более 1000 люксов), быстрый сканер отпечатка пальца, прямые грани, минимальный подбородок, небольшой вырез под фронталку, мини-джек, стереозвук, поддержку карт памяти. В комплекте вы получите блок питания на 67 Вт, чехол, защитную плёнку, кабель USB-C.
Redmi 13C. Он хорош тем, что имеет питание по Type-C, у него нет ШИМа вообще, поддерживаются карты памяти. В коробке со смартфоном вы получите краткое руководство, кабель, скрепку. Он поддерживает быструю зарядку до 18 Вт, заряжается от блока питания на 12 Вт до 100% за примерно 2 часа 17 минут. Также у него есть NFC.
Realme 11. Основными плюсами этого смартфона являются неплохой OLED-экран с прямыми гранями, отличная производительность в играх, неплохая камера, довольно быстрая зарядка, наличие мини-джека, поддержки карт памяти. В комплекте с устройством идут блок питания на 67 Вт, краткое руководство, скрепка, защитная плёнка на экране, чехол, кабель USB-C. Работает на процессоре MediaTek Helio G99. Ёмкость аккумулятора — 5000 мА*ч, в PS Mark вы получите 9 часов 37 минут. Полностью заряжается за 49 минут.
Realme C67. У него есть мини-джек, грани фронталки не в виде капли, нет ШИМа, хорошая яркость экрана. Карту памяти вы тоже на этот смартфон сможете установить. В комплекте вы получите с телефоном чехол, защитную плёнку, кабель, зарядку на 33 Вт, скрепку, краткое руководство. Объём постоянной памяти у него 128 или 256 ГБ, оперативной — 6 или 8 ГБ. NFC тоже присутствует. Ёмкость аккумулятора — 5000 мА*ч, в PS Mark удалось получить 8 часов 39 минут работы. В среднем заряжается смартфон примерно за 2 часа.
Infinix GT 10 Pro. К его плюсам можно отнести наличие светодиода, экрана на 120 Гц, неплохого процессора, мини-джека, поддержку беспроводной зарядки, минимальный подбородок, хорошую яркость. В комплекте со смартфоном вы получите краткое руководство, силиконовый чехол, защитное стекло, стикеры, кабель, зарядку на 45 Вт. Также вы можете расширить память до 1 ТБ при помощи карты памяти. Объём ОЗУ у смартфона 8 ГБ, ПЗУ — 256 ГБ. Есть поддержка NFC. До 100% заряжается устройство за 1 час. Присутствует и функция обходной зарядки.