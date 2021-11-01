10 самых быстрых Android-смартфонов в мире

Рейтинг составлен на китайских данных, но большинство смартфонов в нём имеют международные версии, а значит результаты можно трактовать как глобальные.

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, выпущенный в октябре, вытеснил RedMagic 6S Pro с первого места, набрав колоссальный средний балл — 875 902.

На третьем месте располагается iQOO 8 Pro с 844 078 балами. Далее следуют Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и Oppo Find X3 Pro.