10 самых быстрых Android-смартфонов в мире

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10 самых быстрых Android-смартфонов в миреОбновлённый рейтинг AnTuTu
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала октябрьский рейтинг самых мощных смартфонов. В него попали игровые устройства на флагманском процессоре Snapdragon 888 Plus.
Рейтинг составлен на китайских данных, но большинство смартфонов в нём имеют международные версии, а значит результаты можно трактовать как глобальные.
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, выпущенный в октябре, вытеснил RedMagic 6S Pro с первого места, набрав колоссальный средний балл — 875 902.
На третьем месте располагается iQOO 8 Pro с 844 078 балами. Далее следуют Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus ROG 5s, iQOO 8, Meizu 18 Pro, OnePlus 9 Pro и Oppo Find X3 Pro.
Источник: Revu