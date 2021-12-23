10 советов и хитростей для пользователей iPhone

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10 советов и хитростей для пользователей iPhoneБудут интересны новичкам в iOS
YouTube-канал Apple Support опубликовал подборку советов для пользователей iPhone. Могут быть полезны для тех, кто только недавно обзавёлся смартфоном Apple.
- Смахните влево или вправо по экрану в верхней части, если случайно ошиблись, когда вводили цифру в калькуляторе.
- Можно закрепить понравившийся контент в «Сообщениях». Для этого нужно просто нажать и удерживать на сообщении.
- Можно создать стопку виджетов на домашнем экране. Для этого нужно удерживать нажатие на пустом месте экрана, а потом просто складывать виджеты одного размера друг на друга. Перемещаться между ними можно перелистывая.
- Можно выбрать сразу несколько фотографий, чтобы отправить их в другие приложения. Нужно нажать и удерживать один из объектов, немного перетащить его, а затем не отпуская его, нажимать на другие фото другим пальцем. После надо переключиться на другое приложение, удерживая стопку, а затем отпустить её.
- Можно ускорить набор сообщений. Для этого существует создание коротких кодовых фраз, которые набираются на клавиатуре, а айфон сам преобразует их в нормальные фразы. Создать такие короткие ключи можно, перейдя в «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Замена текста».
- Можно открывать камеру с экрана блокировки. Для этого следует провести пальцем влево.
- У айфона есть функция скана. В приложении «Заметки» нужно коснуться кнопки камеры и выбрать «Отсканировать документы».
- Через камеру iPhone можно копировать текст прямо с изображений. Нужно поместить весь текст с какого-либо предмета в кадр камеры, нажать на кнопку «Онлайн-текст» в нижнем правом углу и выбрать «Скопировать текст».
- В «Фото» можно легко перейти к первой фотографии альбома. Нужно коснуться самой верхней части экрана.
- И наконец можно быстро искать с домашнего экрана. Для этого надо провести вниз посередине экрана.
Источник: Apple Support