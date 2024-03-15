100 000 среднебюджетных смартфонов Nothing Phone (2a) продали всего за сутки

Phone (2a), цена которого составляет 319 фунтов стерлингов на родном рынке, описывается обзорщиками как привлекательный вариант на фоне таких гигантов, как Samsung.

Успех Nothing пришел на фоне сообщений о замедлении продаж смартфонов высокого класса, таких как iPhone. Это говорит о потенциальном переходе потребителей к более доступным альтернативам, которые по-прежнему обладают необходимыми функциями.

Генеральный директор Карл Пей остался в восторге: «Phone (2a) переосмысливает часто игнорируемый сегмент среднего класса, донося инновации Nothing до широкой аудитории». Он также отметил поддержку сообщества и подчеркнул, что рекордные продажи являются свидетельством их усилий.

Phone (2a) может похвастаться фирменным «прозрачным» дизайном с глифами, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем и двойной 50-мегапиксельной системой задних камер. Nothing утверждает, что телефон обладает исключительным временем автономной работы, продолжая работать до 52 часов на одном заряде и сохраняя не менее 90% емкости даже после 1000 циклов зарядки.