100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone ProБюджетные наушники с долгим временем работы и достойным звуком
Сборка и дизайн ощутимо проще, чем у старших моделей Nothing Headphone (1), но это «ожидаемо» для бюджетного сегмента. Наушники выглядят интересно, особенно в сочетании цветов, и имеют модульные амбушюры, которые легко менять.
Звук у Headphone Pro удивляет за свою цену. Бас достаточно глубокий и подходит для электронной музыки, хотя для рок- или акустических жанров он может быть «слишком выраженным». Средние и высокие частоты звучат неплохо, а с помощью приложения Nothing X можно слегка подстроить звук под себя.
Наушники оснащены активным шумоподавлением, которое хорошо справляется с шумом улиц и транспорта. Дополнительно есть физические кнопки управления.
Радует батарея: до 50 часов работы с ANC и до 100 часов без него. Режим под фильмы, например, оставляет желать лучшего — эффект минимальный, а порой и хуже.
В целом, CMF Headphone Pro — хороший вариант для тех, кто ищет доступные наушники с приличным звуком и долгой батареей, готов мириться с бюджетным пластиком и неидеальными дополнительными функциями.