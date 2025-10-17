Телефоны
Опубликовано 17 октября 2025, 18:31
1 мин.

100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

Бюджетные наушники с долгим временем работы и достойным звуком
Наушники CMF Headphone Pro стоят всего $ 99. Бюджетный суббренд Nothing предлагает в своих полноразмерных наушниках достойное качество звука и длительное время работы батареи, хотя есть некоторые компромиссы, пишет обзорщик Gizmodo.
100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

© CMF

Сборка и дизайн ощутимо проще, чем у старших моделей Nothing Headphone (1), но это «ожидаемо» для бюджетного сегмента. Наушники выглядят интересно, особенно в сочетании цветов, и имеют модульные амбушюры, которые легко менять.

Звук у Headphone Pro удивляет за свою цену. Бас достаточно глубокий и подходит для электронной музыки, хотя для рок- или акустических жанров он может быть «слишком выраженным». Средние и высокие частоты звучат неплохо, а с помощью приложения Nothing X можно слегка подстроить звук под себя.

100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

© CMF

Наушники оснащены активным шумоподавлением, которое хорошо справляется с шумом улиц и транспорта. Дополнительно есть физические кнопки управления.

Радует батарея: до 50 часов работы с ANC и до 100 часов без него. Режим под фильмы, например, оставляет желать лучшего — эффект минимальный, а порой и хуже.

100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

© CMF

В целом, CMF Headphone Pro — хороший вариант для тех, кто ищет доступные наушники с приличным звуком и долгой батареей, готов мириться с бюджетным пластиком и неидеальными дополнительными функциями.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#наушники
,
#мнение
,
#Nothing