100 часов работы, хороший звук: эксперт оценил дешевые наушники CMF Headphone Pro

Сборка и дизайн ощутимо проще, чем у старших моделей Nothing Headphone (1), но это «ожидаемо» для бюджетного сегмента. Наушники выглядят интересно, особенно в сочетании цветов, и имеют модульные амбушюры, которые легко менять.

Звук у Headphone Pro удивляет за свою цену. Бас достаточно глубокий и подходит для электронной музыки, хотя для рок- или акустических жанров он может быть «слишком выраженным». Средние и высокие частоты звучат неплохо, а с помощью приложения Nothing X можно слегка подстроить звук под себя.