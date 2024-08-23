100-кратный зум у Pixel 9 Pro унизил аналогичный у Samsung Galaxy S24 Ultra

Несмотря на то, что Samsung уже давно лидирует в вопросах цифрового зума, начав с функции 100x Space Zoom в Galaxy S20 Ultra, новое поколение от Google поставило под сомнение лидерство корейского гиганта.

В начале тестирования 100-кратного зума Pixel 9 Pro оказался слабее Galaxy S24 Ultra по детализации на 5x и 30x увеличении.