100 Вт: подтверждена быстрая зарядка смартфона OnePlus 11

Адаптер питания OnePlus 11 имеет номер модели VCBAJACH. Это тот же самый адаптер мощностью 100 Вт, который Realme использует для смартфона GT2 Explorer Master. Пока неизвестно, аккумулятор какой ёмкости OnePlus будет использовать в новинке. У смартфона Realme была батарея на 5000 мАч.

Ожидается, что OnePlus 11 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, 50-мегапиксельной основной камерой, 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 32-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным зумом.