108 Мп и 120 Гц от 17,5 тысяч рублей — Xiaomi представила Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+

Из прочих интересностей новинок можно отметить звук от JBL, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и Wi-Fi 6.

Что же касательно цен, то они по-настоящему приятно удивили. За Redmi Note 11 Pro на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ просят 250, 300 и 330 долларов (17,5, 21 и 23 тыс рублей) соответственно. Что же до Redmi Note 11 Pro+, то тут 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оценили в 300, 330 и 360 долларов (21, 23 и 25 тыс рублей) соответственно.