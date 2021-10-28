108 Мп и 120 Гц от 17,5 тысяч рублей — Xiaomi представила Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+А ведь похожие характеристики можно встретить в флагманском Galaxy S22 за много-много денег
В основу обеих версий лёг чип Dimensity 920 от MediaTek. Также обе модификации получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung с частотой обновления экрана 120 Гц. За его защиту отвечает Gorilla Glass 5-го поколения.
Схожи две модели и в том, какие камеры на них установлены: тройная основная (108, 8 и 2 Мп), а также одинарная фронтальная на 16 Мп.
А вот что касательно различий, то самые заметные — в аккумуляторах. Если базовая Pro-версия получила батарею на 5160 мАч (с быстрой зарядкой на 67 Вт), то Pro+ может «похвастаться» лишь 4500 мАч аккумулятором. Зато проводная зарядка здесь на 120 Вт, благодаря чему смартфон от 0 до 100% заряжается всего за 15 минут.
Из прочих интересностей новинок можно отметить звук от JBL, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и Wi-Fi 6.
Что же касательно цен, то они по-настоящему приятно удивили. За Redmi Note 11 Pro на 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ просят 250, 300 и 330 долларов (17,5, 21 и 23 тыс рублей) соответственно. Что же до Redmi Note 11 Pro+, то тут 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ оценили в 300, 330 и 360 долларов (21, 23 и 25 тыс рублей) соответственно.