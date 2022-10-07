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Redmi Note 11
Лучшие бюджетные смартфоны октября 2022 г. («серый» рынок)
Телефоны
16:12 | 07 октября, 2022
Опять за своё: Xiaomi перевыпустила прошлогодний смартфон под новым именем
Телефоны
17:37 | 24 мая, 2022
144-Гц экран, мощный процессор и зарядка 120 Вт: представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T
Телефоны
16:05 | 24 мая, 2022
Китайскую версию Xiaomi Redmi Note 11 с 128 ГБ отдают всего за 10 тысяч рублей
Телефоны
16:17 | 23 мая, 2022
Xiaomi выпустит Turbo-версии популярных смартфонов Redmi Note
Телефоны
09:56 | 05 мая, 2022
По стопам Samsung: Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ взорвался на кровати пользователя
Телефоны
11:48 | 02 мая, 2022
Новый бюджетный смартфон Xiaomi выйдет сразу под четырьмя именами
Телефоны
22:56 | 21 марта, 2022
Xiaomi объявила российские цены смартфонов серии Redmi Note 11
Телефоны
12:04 | 11 марта, 2022
Раскрыта долгожданная премьера Xiaomi Redmi Note 11 в России
Телефоны
23:33 | 02 марта, 2022
Раскрыты цена и подробные характеристики недорогого смартфона Redmi Note 11E Pro
Телефоны
09:15 | 01 марта, 2022
Новенький Xiaomi Redmi Note 11E выйдет уже в этом месяце
Телефоны
12:16 | 10 февраля, 2022
Долгожданный POCO M4 Pro 4G окажется лишь переделкой другого смартфона Xiaomi
Телефоны
16:42 | 27 января, 2022
108 Мп камера и 90 Гц дисплей: раскрыты характеристики недорогого Redmi Note 11S
Телефоны
22:11 | 24 января, 2022
Зарядка 120 Вт и 90 Гц экран за 12 тысяч рублей — свежие подробности о Xiaomi Redmi Note 11S
Телефоны
12:14 | 19 января, 2022
Раскрыта дата анонса глобальной версии доступного флагмана Xiaomi Redmi Note 11
Телефоны
21:34 | 18 января, 2022
Xiaomi выпустила более дешёвый Redmi Note 11 без 5G
Телефоны
11:47 | 25 ноября, 2021
Рассекречены характеристики нового Xiaomi Redmi Note 11T 5G
Телефоны
17:22 | 13 ноября, 2021
Чьей копией будет новейший «народный» смартфон POCO M4 Pro 5G
Телефоны
12:10 | 04 ноября, 2021
108 Мп и 120 Гц от 17,5 тысяч рублей — Xiaomi представила Redmi Note 11 Pro и 11 Pro+
Телефоны
17:36 | 28 октября, 2021
Xiaomi подтвердила внешность нового смартфона Redmi Note 11 Pro
Телефоны
16:42 | 26 октября, 2021
Опубликована распаковка нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11
Телефоны
19:32 | 24 октября, 2021
Новенький Xiaomi Redmi Note 11 будет работать три дня от одного заряда
Телефоны
12:10 | 24 октября, 2021
Глава Redmi назвал альтернативу смартфонам серии Redmi Note 11
Телефоны
21:15 | 22 октября, 2021
По-прежнему «народные» смартфоны: раскрыты цены линейки Xiaomi Redmi Note 11
Телефоны
13:20 | 22 октября, 2021
Xiaomi впервые показала новенький Redmi Note 11 целиком
Телефоны
11:08 | 21 октября, 2021
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